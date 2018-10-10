Евросоюз избавляется от пластика

10.10.2018 22:30



Загрязнение окружающей среды в наши дни представляет собой глобальную проблему. Оно приводит к ухудшению качества почв, воздуха, воды, оказывает отрицательное влияние на здоровье человека. Комитет Европарламента по окружающей среде, в интересах борьбы с загрязнением планеты, проголосовал за ужесточение «пластиковой политики» Европейской комиссии Европейского союза.

Дело идет к запрету использования в Евросоюзе одноразовых предметов из пластика: соломинок для напитков, столовых приборов, упаковок из пенополистирола, ватных палочек. Даже полиэтиленовые пакеты исчезнут из супермаркетов.

Резолюция об этом будет представлена депутатам в ходе пленарной сессии Европарламента, которая состоится в конце этого месяца, пишет ru.euronews.com.