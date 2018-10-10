США признали превосходство российского вооружения

10.10.2018 21:24



Глава командования перспективных вооружений армии США генерал Джон Мюррей признал превосходство российского и китайского вооружения над американскими аналогичными системами, пишет РИА Новости. По его словам, оружие России, а также многие виды вооружения Китая, имеют большую дальнобойность, и это является проблемой для США.

Как ранее сообщали СМИ, ведомство Мюррея предлагает американским частным компаниям гранты на получение и усовершенствование некоторых видов российского вооружения. В частности, речь идет о пулеметах Калашникова и НСВ "Утес". По условиям грантов, компании сами должны добыть необходимые для выполнения работ материалы.