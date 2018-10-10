Российские волейболистки проиграли итальянкам в матче чемпионата мира

10.10.2018 20:02



Российские волейболистки потерпели поражение от итальянок, в рамках чемпионата мира по волейболу, проводящегося в Японии, сообщают Вести. Россиянки взяли первую партию матча, но проиграли в трёх последующих. Отечественная сборная потерпела первое поражение в групповом этапе и находятся на четвертой строчке группового этапа. В следующей игре россиянки встретятся с китайскими волейболистками.