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Российские волейболистки проиграли итальянкам в матче чемпионата мира

10.10.2018 20:02
Российские волейболистки проиграли итальянкам в матче чемпионата мира

Российские волейболистки потерпели поражение от итальянок, в рамках чемпионата мира по волейболу, проводящегося в Японии, сообщают Вести. Россиянки взяли первую партию матча, но проиграли в трёх последующих. Отечественная сборная потерпела первое поражение в групповом этапе и находятся на четвертой строчке группового этапа. В следующей игре россиянки встретятся с китайскими волейболистками.

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