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На побережье в Южной Каролине обнаружили объект, похожий на НЛО

10.10.2018 19:48
На побережье в Южной Каролине обнаружили объект, похожий на НЛО

На одном из пляжей Южной Каролины исследователи из группы по наблюдению за морскими животными (Lowcountry MarineMammal Network) обнаружили большой цилиндрический предмет, напоминающий часть НЛО.

Они разместили изображение на Facebook и спросили у интернет-пользователей: "Посмотрите на этот загадочный объект, который сегодня вымылся на острове Сибрук! Как вы думаете, что это?".

Объект высотой с человеческий рост и диаметром несколько метров, попал в сети, защищающие пляж от морских обитателей. Предмет мягкий и по своей текстуре похож на пенопласт. Уфологи сразу же предположили, что загадочный объект является частью космического корабля пришельцев, часть интернет-сообщества выдвинула версию о том, что возможно это часть ракеты, плавучий дренаж либо часть морского буя, пишет dailymail.co.uk.

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