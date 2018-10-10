На побережье в Южной Каролине обнаружили объект, похожий на НЛО

10.10.2018 19:48



На одном из пляжей Южной Каролины исследователи из группы по наблюдению за морскими животными (Lowcountry MarineMammal Network) обнаружили большой цилиндрический предмет, напоминающий часть НЛО.

Они разместили изображение на Facebook и спросили у интернет-пользователей: "Посмотрите на этот загадочный объект, который сегодня вымылся на острове Сибрук! Как вы думаете, что это?".

Объект высотой с человеческий рост и диаметром несколько метров, попал в сети, защищающие пляж от морских обитателей. Предмет мягкий и по своей текстуре похож на пенопласт. Уфологи сразу же предположили, что загадочный объект является частью космического корабля пришельцев, часть интернет-сообщества выдвинула версию о том, что возможно это часть ракеты, плавучий дренаж либо часть морского буя, пишет dailymail.co.uk.