Черчесов назвал вратаря на матч против Швеции в рамках Лиги наций‍

10.10.2018 19:40



Вратарем сборной России в матче против Швеции будет Маринато Гильерме, сообщает Газета.ру. Станислав Черчесов объявил, что Гильерме заменит на воротах Андрея Лунева, получившего травму в матче с "Краснодаром". Посетить предстоящий матч, по предварительным данным должны порядка 35 тысяч болельщиков. Матч проведут в Калининграде, 11 октября, на стадионе "Калининград", построенного 12 мая 2018 года.