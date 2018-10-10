«Нафтогаз» удержал $9 млн переплаты «Газпрома» за транзит в счет долга

10.10.2018 17:22



Украинский "Нафтогаз" удержал переплаченные российским "Газпромом" 9 млн. долларов, в счёт долга установленного Арбитражным судом Стокгольма, сообщают Известия. В феврале текущего года Арбитражный суд Стокгольма обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2.56 млрд. доллара, а к текущему моменту времени одна лишь сумма пенни по данному решению составляет более 100 млн. долларов. "Газпром" остался недоволен данным решением и полностью приостановил все контракты на транзит газа с Украиной.