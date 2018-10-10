Отец Мамаева возмущён позицией «Краснодара» в скандале с его сыном

10.10.2018 16:29



Отец футболиста Павла Мамаева, Константин возмущён решением руководства футбольного клуба "Краснодар" досрочно завершить контракт с его сыном, в связи с недавним громким скандалом, в котором его сын принял самое непосредственное участие, сообщает RT. По версии отца футболиста, его сын не совершил ничего вопиющего или сверхплохого, что он самый обычный парень, который всеми силами пытается заработать себе и своей семье на жизнь. Мужчина крайне негативно отзывается о столь жёстких мерах, которые планируе применить к его сыну футбольный клуб "Краснодар" и считает это не справедливым решением.