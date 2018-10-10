Сборная России лидирует в медальном зачёте юношеских Олимпийских игр

10.10.2018 15:56



В Аргентине, в городе Буэнос-Айрес подошёл к концу третий день проведения Юношеских Олимпийских игр, сообщает новостной портал Чемпионат. В рамках общекомандного медального зачёта юношеская сборная России лидирует, занимая первое место, имея в запасе 13 золотых наград 2 серебряные и 1 бронзовую. Ближайшими преследователями являются юношеские сборные Венгрии и Италии. Юношеские Олимпийские игры завершатся 18 октября.