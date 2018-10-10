В Госдуме в первом чтении принят законопроект о сохранении льгот для пенсионеров

10.10.2018 13:35



Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, в котором речь идет о сохранении для пенсионеров имущественных льготы, информирует РИА Новости. Ранее соответствующий документ в верхнюю палату был внесен президентом РФ Владимиром Путиным.

Уточняется, что проект гласит о том, что федеральные льготы по земельному налогу, а также по налогу на имущество, будут сохраняться для пенсионеров и после повышения пенсионного возраста, которое произойдет в рамках пенсионной реформы.