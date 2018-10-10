Киев отказался от участия наблюдателей от СНГ в президентских выборах

10.10.2018 13:25



Украина решила отказаться от участия наблюдателей СНГ в мониторинге выборов президента. Как передает РИА Новости, соответствующая информация поступила от главы исполкома содружества Сергея Лебедева. Он сказал, что украинские власти уже направили официальное уведомление. Тем не менее, глава исполкома не исключает, что к самому дню выборов наблюдатели от СНГ все же могут быть приглашены для участия в мониторинге.