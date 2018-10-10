В США хотят запустить производство российского оружия

10.10.2018 12:06



Американский спецназ хочет запустить в США производство российского оружия. Как передает РИА Новости, об этом говорится в статье National Interest. В частности, издание пишет, что Командование специальных операций США (ГУ СпН) уже предлагает ряду компаний создать улучшенные копии пулемета Калашникова. Вместе с этим военные требуют, чтобы все нужные чертежи будущие производители «достали» сами, в этом плане ГУ СпН помогать им не будет.