Дела по дракам с участием футболистов Мамаева и Кокорина передали в столичный главк МВД

10.10.2018 10:41



Расследование уголовных дел по статье о побоях, главными фигурантами которых являются печально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, передает РБК со ссылкой на собеседника из пресс-службы московской полиции. Сообщается, что дела, в которых речь идет об избиении двух лиц, уже изучают следователи. Расследование будет находиться под контролем руководства ГУ МВД по Москве.