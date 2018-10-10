Петр Порошенко считает, что Россия причастна к взрывам на военном сладе в Ичне

10.10.2018 10:09



Украинский глава Петр Порошенко считает, что Россия причастна к взрывам на складах с боеприпасами в Ичне (Черниговская область). Как передает РИА Новости, об этом президент заявил на совещании с представителями силовых ведомств.

«Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины, военной прокуратуры, является диверсия», — подчеркнул Порошенко.