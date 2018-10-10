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Ученые создали тест для выявления риска ишемической болезни сердца в раннем возрасте

10.10.2018 07:14
Ученые создали тест для выявления риска ишемической болезни сердца в раннем возрасте

В настоящее время врачи оценивают риск заболевания коронарной болезнью сердца с помощью мониторинга артериального давления и холестерина, а также выявления других факторов, таких как курение, семейная история или диабет. Проблема с этой стратегией заключается в том, что она зависит от возраста, при этом мониторинг начинается только тогда, когда человек достигает 40 или 50 лет. Данный метод пропускает большой объем людей, которые, по-видимому, здоровы, но поражаются внезапными сердечными приступами, пишет New Atlas.

Теперь впечатляющая работа международной группы исследователей привела к созданию специального теста (GRS), который может оценить генетический фактор риска человека для развития ишемической болезни сердца. Используя геномные данные из анализа почти полумиллиона человек и анализируя почти два миллиона различных индивидуальных генетических вариантов, тест может быть недостающим звеном в диагностических инструментах, позволяя врачам объединять GRS с другими факторами риска, чтобы лучше ориентироваться на людей с риском развития болезни сердца.

Исследование показало, что GRS лучше прогнозирует, будет ли у человека развиваться сердечная недостаточность, чем любой другой единственный фактор риска. В целом, те, у кого GRS в верхних 20%, были в четыре раза более склонны к развитию сердечной болезни по сравнению с теми, у кого GRS в нижних 20%. Это говорит о том, что GRS может быть невероятно полезным дополнением к другим диагностическим факторам риска, уже используемым клиницистами, что позволяет улучшить профилактический таргетинг тех, кто может казаться здоровым.

Другое большое преимущество при включении такого рода геномного тестирования в обычную практику заключается в том, что его можно измерить в молодом возрасте, прежде чем уловить другие симптомы или факторы риска. Предполагается, что GRS будет стоить не более $50 за тест, что позволит получить дешевое одноразовое представление о людях с высоким риском и позволит предлагать ранние профилактические стратегии.

«В настоящий момент мы оцениваем риски развития ишемической болезни сердца у людей только после 40 лет, через медицинские проверки NHS», - объясняет старший автор работы Nilesh Samani. «Но мы знаем, что это неточно, а также то, что ишемическая болезнь сердца начинается гораздо раньше, за несколько десятилетий до появления симптомов. Поэтому, если мы собираемся сделать истинную профилактику, нам нужно идентифицировать людей с повышенным риском намного раньше».

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