По делу об убийстве болгарского журналиста арестовали еще одного подозреваемого

10.10.2018 06:30



По подозрению в убийстве болгарского журналиста Виктории Мариновой задержали еще одного подозреваемого, пишет RT, ссылаясь на телеканал NOVA. На этот раз молодой человек задержан на территории Германии, также, по данным источника телеканала, задержаны его супруга и тетя. По полученной информации, генетический материал задержанного совпадает с обнаруженным не месте убийства.

Гражданин Румынии, который ранее был задержан в рамках этого дела, отпущен на свободу, после того, как правоохранительные органы подтвердили его алиби.