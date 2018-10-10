Криминалисты проверят пробы, доставленные с корабля "Союз"

10.10.2018 05:59



Специалисты получили образцы с внутренней поверхности бытового отсека корабля "Союз МС-09", пишет РИА Новости. Теперь, криминалисты получили возможность проверить версию о том, что отверстие в обшивке корабля было просверлено уже после стыковки с Международной космической станцией. Также, в распоряжение экспертов предоставили пылевой фильтр, в котором могут содержаться частицы металлической стружки от работы дрели.