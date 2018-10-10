Трамп рассматривает пять кандидатов на должность постпреда в ООН

10.10.2018 05:47



Кандидатура на должность постоянного представителя США в ООН будет выбрана из пяти кандидатов, которых в данное время рассматривает американский лидер Дональд Трамп, пишет ТАСС. По его словам в число данных кандидатов входит и его бывший советник Дина Пауэлл, которая раньше уже работала в его администрации. Также, президент сообщил, что Никки Хейли будет оказывать ему консультативную помощь в выборе кандидата.

Ранее, дочь Дональда Трампа Иванка отказалась от должности постпреда США при ООН. Тем не менее отец считает ее кандидатуру подходящей на этот пост, но опасается, что при назначении его будут обвинять в раздаче должностей членам своей семьи.