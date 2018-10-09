Польша пересчитает сумму репараций от Германии

09.10.2018 22:21



Власти Польши решили пересчитать сумму репараций, которую страна собирается потребовать от Германии за военные потери во время Второй мировой войны, пишет РИА Новости. Так, по словам главы парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуша Мулярчика, польская сторона имеет право на получение $48,8 млрд.

Однако, Германия не признает претензий Польши по данному вопросу, ссылаясь на то, что Польше была выплачена репарация из доли СССР, а в 1954 году СССР и Польша подписали совместное соглашение об отказе от репараций.