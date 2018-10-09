Специалисты назвали самые востребованные профессии в России

09.10.2018 21:26



Директор Ситуационного центра социальной-экономического развития регионов России РЭУ им.Г.В. Плеханова Павел Смелов рассказал, какие профессии, согласно мониторинговым данным Центра, наиболее востребованы в России, пишет Российская газета. Так, около половины вакансий с образованием уровня бакалавр, приходится на специалистов в сфере IT-технологий, а порядка 22% составляют заявки на поиск специалистов в области образования. Также к наиболее востребованным относятся специалисты, работающие в областях здравоохранения, физкультуры и спорта, науки и некоторых профессий в промышленности.