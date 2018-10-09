В посольстве опровергли информацию о размещении российских военных в Ливии

09.10.2018 20:59



Как сообщили в посольстве РФ в Лондоне, заявление британской The Sun о переброске в Ливию российских военных не соответствует действительности. По словам официального представителя посольства, Россия не имеет никакого отношения к нападению НАТО на Ливию и разрушению этой страны, вину за что Великобритания теперь хочет возложить на РФ.

Тем не менее, как сообщают РБК несколько независимых источников в Миноброны, российские военные присутствуют в Ливии на двух российских военных базах, расположенных в городах Тобрук и Бенгази, которые прикрывает ЧВК "Вагнера". Также, источники сообщили о поставках России в Ливию запрещенного ООН вооружения.