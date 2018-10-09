Radiohead номинированы на включение в Зал славы рок-н-ролла

09.10.2018 19:56



Музыкальная группа Radiohead попала в предварительные списки исполнителей, которые возможно будут включены в зал славы рок-н-ролла в 2019 году, сообщает Питер.тв. На текущий момент на сайте Зала славы проводится открытое зрительское голосование, по итогам которого, прошедшие в следующий этап состязания будут отбираться уже специально собранной комиссией. Группа Radiohead весьма негативно отзывается о своей номинации и грозится о том, что даже если они будут номинированы на включение в Зал славы, то не придут на торжественную церемонию.