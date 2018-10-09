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"Краснодар" обратился в РФС по поводу расторжения контракта с Мамаевым

09.10.2018 19:08
"Краснодар" обратился в РФС по поводу расторжения контракта с Мамаевым

Представители футбольного клуба "Краснодар" обратились в РФС (Российский Футбольный Союз) с документами для расторжения контракта со своим игроком Павлом Мамаевым, сообщают РИА новости. Данный вопрос будет рассмотрен в 30-ти дневный срок, но по утверждениям проверенных источников, в связи с общественным резонансом случай будет рассмотрен в более сжатые сроки. Общество ополчилось против двух футболистов, футбольное сообщество также очень негативно настроено против опальных спортсменов. Знаменует ли это конец их спортивной карьеры?

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