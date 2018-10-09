Убийство журналистки Виктории Мариновой: власти рассматривают все версии

09.10.2018 13:27



Болгарские власти не исключают ни одну из версий убийства болгарской журналистки Виктории Мариновой, которое он называют «чрезвычайно жестоким» актом. Как передает РИА Новости, об этом информирует агентство BTA. СМИ уточняет, что соответствующее заявление поступило от генпрокурора Болгарии Сотира Цацарова и министра внутренних дел Младена Маринова.

По словам чиновников, следствие рассматривает все версии случившегося: от «случайной атаки психически больного человека с сильным сексуальным влечением до запланированного нападения с личным мотивом».