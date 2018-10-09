В Киеве заявили, что Кремль виноват в пожаре, который произошел на военном складе под Черниговом

09.10.2018 12:59



Представители украинских властей снова выступили с обвинениями в адрес России, заявив, что ко взрыву, который произошел на военном складе под Черниговом, причастен Кремль. Одним из первых высказался украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян. В своем Фейсбуке он оставил следующее сообщение:

«Что общего между войной в Приднестровье, Грузии, оккупацией Крыма и войной на востоке Украины, уничтожением Сирии, убийствами в Лондоне, Киеве, Солсбери, хакерскими атаками в Нидерландах, Украине, вмешательствах в выборах по всему миру? Как и взрывами на украинских складах? Ответ один: Россия-Москва-Кремль», — заявил Омелян.

Не промолчала и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она также обвинила Москву в том, что на может быть причастна к случившемуся. Однако, вместе с этим, политик не исключает, что все произошло из-за халатности властей, которые не сделали ничего после предыдущих инцидентов. Ведь пожар под Черниговом – это не первый случай, когда на военных складах происходят взрывы.