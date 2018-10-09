Турпоток в Крым превысил рекордный показатель

09.10.2018 12:11



Порядка 6,16 миллионов туристов побывали в Крыму с начала этого года. Причем, этот показатель на 29% больше, чем за аналогичный период на год раньше, и чем за весь рекордный после развала СССР 2012 год. Как передает Интерфакс, информация об этом поступила от министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко во время заседания крымского правительства.

«Крым по количеству туристов достиг рекордных показателей за постсоветский период. Максимум был отмечен в 2012 году - 6,1 млн человек», - отметил Волченко.

Кроме этого, как отмечает чиновник, примерно один миллион человек (16% от общего туристического потока) прибыли на полуостров через украинскую границу, что больше на 17%, ем в прошлом году.