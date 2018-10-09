Дмитрий Медведев считает, что Россия не попала в ловушку политического кризиса

09.10.2018 11:31



Россия не попала в ловушку политического кризиса. Как передает РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале «Вопросы экономики», автором которой является премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В своей публикации глава правительства пишет, что властям удалось смягчить острые финансовые проблемы, не допустить критического роста долговой зависимости и избежать кризиса российской банковской системы.