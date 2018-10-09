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В Мурманске скончался актер Алексей Гудин

09.10.2018 10:11
В Мурманске скончался актер Алексей Гудин

В Мурманске скончался 39-летний артист, ведущий актер театра Северного флота Алексей Гудин, передает «Российская газета» со ссылкой на сообщение представителя театра Елену Сметанкину. Уточняется, что инцидент произошел в минувшее воскресенье. О причинах смерти пока не сообщается, но известно, что актера нашли на проспекте Героев-североморцев, где находился его дом. В эти выходные Алексей Гудин должен был играть главную роль на премьерном спектакле.

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