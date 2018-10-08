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Изменение климата плохо влияет на психическое здоровье людей

08.10.2018 23:37
Изменение климата плохо влияет на психическое здоровье людей

По мере роста температуры психическое здоровье часто снижается, но исследователи до сих пор не знают, почему это происходит, пишет журнал Pacific Standard.

Согласно последнему Докладу ООН, мир имеет всего лишь дюжину лет, чтобы сохранить глобальное потепление ниже 1,5 градусов С и предотвратить самые катастрофические последствия изменения климата. Без быстрых и решительных действий изменение климата будет подвергать сотни миллионов людей воздействию тепла, повысится уровень моря, будут происходить более экстремальные погодные явления, и, согласно новому исследованию, опубликованному сегодня в «Трудах Национальной академии наук», ухудшение психического здоровья людей.

Предыдущие исследования показали, что повышение температуры может нарушить структуру сна и ухудшить настроение, это привело к тому, что ведущий автор работы Ник Обрадович и его коллеги из Массачусетского технологического института, задались вопросом, могут ли экстремальные температуры также вызвать проблемы со здоровьем, такие как стресс, депрессия или беспокойство. Чтобы выяснить это, исследователи рассмотрели данные о психическом состоянии двух миллионов жителей Соединенных Штатов, собранные Центром по контролю за заболеваниями и профилактикой поведенческих факторов риска в период с 2002 по 2012 год. Группа сравнила данные о состоянии здоровья с метеорологическими данными в тот же период, чтобы выяснить, как экстремальные температуры, постепенное потепление и экстремальные погодные явления отражаются на психическом здоровье населения.

«Мы обнаружили, что воздействие более жарких температур и большего количества осадков увеличивают отчетность о проблемах психического здоровья», - говорит Обрадович. «Месяцы с по меньшей мере 25 днями осадков увеличили вероятность проблем с психическим здоровьем на 2%, в то время как повышение среднемесячной температуры выше 30 градусов С привело к 0,5% увеличению вероятности проблем с психическим здоровьем. Хотя 0,5% могут показаться незначительными, в масштабах населения сдвиг привел бы к тому, что еще около двух миллионов человек в США сообщали о проблемах психического здоровья, которые уже широко распространены и дорогостоящи для американского общества».

Данные также свидетельствуют о том, что риск может быть несколько повышен для населения с низким доходом по сравнению с теми, у кого более высокие доходы, а для женщин по сравнению с мужчинами. Эти различия, хотя и небольшие, соответствуют предыдущим исследованиям, показывающим, что люди с низким доходом и женщины часто непропорционально подвержены влиянию изменения климата.

Также, в течение долгого времени каждое повышение средней температуры в одну десятую градуса увеличивало риск проблем психического здоровья на 2%, в то время как при стихийных бедствиях, таких как ураган «Катрина», произошел 4% скачок риска.

Доклад ООН о глобальном потеплении предупреждает о «ситуации жизни или смерти»
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