Американец подпирал дверь камнем ценой 100 тысяч долларов

08.10.2018 21:58



В 2018 году фермер из Гранд-Рапидс (штат Мичиган, Соединенные Штаты) обратился к преподавателю геологического факультета Мичиганского университета (УМ) Моне Сирбеску с просьбой изучить камень, который хранился у него на ферме в течение долгих лет. Сирбеску была настроена скептически, однако согласилась встретиться с ним. Когда фермер приехал, он вытащил из сумки самый большой потенциальный метеорит, который ее когда-либо просили изучить.

«Я сразу поняла, что это что-то особенное», - сообщила Сирбеску.

Как выяснилось, метеорит оказался у его владельца в 1988 г., когда тот купил ферму в Эдмор (штат Мичиган).

Предыдущий владелец фермы, показывая собственность, рассказал о большом необычном камне, подпиравшем дверь сарая.

«Метеорит», - сказал фермер, указывая на камень.

По словам мужчины, в 30-е годы прошлого века он и его отец увидели как метеорит упал на территорию их фермы. Утром они обнаружили кратер и выкопали болид, он был еще теплым.

Новый владелец метеорита также использовал его в качестве «дверного замка» и иногда отвозил в школу со своими детьми, которые делая доклад, использовали метеорит в качестве наглядного пособия.

Владелец не задумывался о стоимости «космического гостя», пока не прочитал рассказы о людях, которые находили и продавали небольшие кусочки метеоритов.

«Я сказал:«Подожди, интересно, сколько стоит мой метеорит»

Болид оценили в 100 000 долларов. Он оказался шестым по размеру, из когда-либо обнаруженных в Мичигане метеоритов. Его вес составил 22 фунта (10 килограмм).

Анализ астероида показал, что это действительно железно-никелевый метеорит (88% железа и 12% никеля), металл, который редко встречается на нашей планете.

Железные метеориты, как правило, состоят из примерно 90-95% железа, а остальная часть состоит из никеля и небольшого количества тяжелых металлов, включая иридий, галлий, а иногда и золото, пишет cmich.edu.