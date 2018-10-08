Россия поставила Сирии С-300 на безвозмездной основе

08.10.2018 21:56



Как стало известно ТАСС, Россия поставила в Сирию три дивизиона ЗРК С-300ПМ, в каждом из которых насчитывается по восемь установок, на безвозмездной основе. Ранее, данная техника состояла на вооружении ВКС России. Тем не менее все установки прошли капитальный ремонт и полностью пригодны к выполнению боевых задач. Также, для каждого дивизиона поставлено порядка 100 ракет. Поставки С-300 в Сирию завершились 1 октября текущего года.