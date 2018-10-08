Послу Нидерландов в России вручена ответная нота

08.10.2018 20:57



Посол Нидерландов в России Рене Джонс-Бос была вызвана в МИД РФ, где ей вручили ответную ноту протеста, пишет ТАСС. В документе указывается, что обвинения о причастности России к кибератакам на Организацию по запрещению химического оружия, которые последовали от официальных лиц Нидерландов, носят контрпродуктивный характер и наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям стран. Также, в МИД подчеркивают, что расценивают данные обвинения как провокацию против позиции российской стороны в отношении ОЗХО.