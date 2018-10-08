Шойгу: Курилы намеренно не были задействованы на учениях "Восток-2018"

08.10.2018 19:54



Министр Обороны РФ Сергей Шойгу объяснил причину, по которой Курильские острова не были задействованы в масштабных российских военных учениях "Восток-2018", сообщает Российская Газета. Со слов министра такое решение было принято в связи с пожеланиями Японии. Сергей Шойгу также напомнил что Россия пригласила японских атташе на "Восток-2018", для того чтобы они лично убедились в мирных намерениях России. Однако Японские наблюдатели так и не приехали. Тем не менее военные учения "Восток-2018" прошли успешно и были признаны самыми крупными и масштабными за последние 37 лет.