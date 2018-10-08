Исполнитель роли Халка уволен режиссерами из-за спойлера

08.10.2018 19:20



В Твиттере появилась запись братьев Руссо, по совместительству являющихся режиссёрами именитой фантастической картины "Мстители", сообщающая о том, что исполнитель роли Халка Марк Руфалло уволен, сообщает Московский Комсомолец.Причиной увольнения стала телепередача, в которой снялся актёр и в ходе её эфира поведал название будущей части фильма, тем самым нарушив соглашение о неразглашении.До сих пор не известно всерьез ли режиссёры уволили актёра таким образом или это всего лишь предупреждение.