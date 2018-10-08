МИД объяснил предназначение техники у высланных из Нидерландов россиян

08.10.2018 19:01



Приборы, изъятые у россиян, обвинённых властями Нидерландов в кибершпионаже, предназначались для тестирования электронно-информационных систем Российского посольства в Гааге, сообщают ведомости.Четверо российских граждан находились в Гааге в совершенно обычной, рабочей и даже скорее "рутинной" командировке, выполняли свои обыденные рабочие и должностные задачи, сообщает представитель МИД России.