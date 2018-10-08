Лавров назвал рутинной поездку высланных из Нидерландов россиян

08.10.2018 17:22



Поездка высланных российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не была ни в коем роде тайной.Нидерланды не предъявили России никаких претензий по этому вопросу, - заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Интерфакс.