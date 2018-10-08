Лавров назвал рутинной поездку высланных из Нидерландов россиян
Поездка высланных российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не была ни в коем роде тайной.Нидерланды не предъявили России никаких претензий по этому вопросу, - заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Интерфакс.
"Поездка наших специалистов не была тайной, это была обычная рутинная рабочая поездка, никто не прятался и не скрывался ни по прилёту в аэропорт, ни при заселении в гостиницу, ни при посещении нашего посольства в Гааге", - сказал министр иностранных дел на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянскими коллегами.
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