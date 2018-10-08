«Веном» собрал в российском прокате почти миллиард рублей

08.10.2018 15:57



Фантастическая кинокартина съёмочной студии "Sony" возглавила списки отечественного кинопроката, сообщает "Фонтанка.ру".По данным компаний, занимающихся прокатом кинокартин в России, всего за один уикенд с 4 по 7 октября картина, повествующая об инопланетном, паразитирующем на мужчине-репортере, монстре-симбиоте, собрала в проката чуть менее 1 миллиарда рублей. Картина из вселенной комиксов про "Человека-паука", сдобренная безупречной игрой актёра Тома Харди была принята зрительской публикой на "Ура".