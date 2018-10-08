Средний доход пенсионера в России оценили в 46 тысяч рублей

08.10.2018 14:39



Совокупный доход пенсионера в России, в среднем, составляет 46 тысяч рублей (32 тыс. руб. зарплата плюс пенсия в 14 тыс. руб.), согласно статистическим исследованиям "Сбербанка", сообщает Российская Газета. При этом наиболее малую зарплату получают пенсионеры работающие в секторе малого бизнеса (порядка 22 тыс. руб.), а наибольшую, работающие в секторе крупного бизнеса (порядка 44 тыс. руб.). А вот более 100 тыс. руб. получают всего лишь около 4% работающих пенсионеров.