Исследователи назвали города России с самыми высокими зарплатами

08.10.2018 14:07



Специалисты РИА Новости провели исследование, по итогам которого были названы города с самыми высокими заработными платами в стране. Выяснилось, что больше всего получают жители Москвы, Салехарда, Сургута, Ханты-Мансийска и Южно-Сахалинска. Так, например, размер средней зарплаты в Южно-Сахалинске за первое полугодие составила 81,7 тысячи рублей.

Меньше всего получают в городе Шахты (Ростовская область), Севастополе, а также в Нальчике, Махачкале и Черкесске.