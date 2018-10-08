На учениях Saif Sareea Британия репетирует сражения с Россией

08.10.2018 12:35



В Омане проходят крупнейшие за 17 лет британские военные учения Saif Sareea 3, целью которых является подготовка к сражениям со странами, которые имеют «более мощные вооруженные силы», в том числе и с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на Times. Сообщается, что учения будут продолжаться месяц, и будут стоить властям сто миллионов фунтов стерлингов. Также, как сообщает СМИ, впервые в маневрах будут испытывать беспилотники.