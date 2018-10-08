Россиянам предсказывают продуктовый кризис

08.10.2018 11:52



Россияне могут столкнуться с продуктовым кризисом. Как пишут «Известия», это может произойти из-за законопроекта, запрещающего ретейлерам возвращать поставщикам товар с истекшим сроком годности, который был нераспродан. Разработчиком проекта является вице-спикер ГД Ирина Яровая.

По словам председателя АКОРТ Сергея Белякова, этот законопроект приводит к риску «невозможности приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в особенности в выходные дни».

Это приведет к тому, что запрет на возврат товара ограничит объемы заказа, которые придется сокращать. Так, нехватка может случиться в воскресенье, поскольку, как правило, поставщики завозят продукты сразу на три дня в пятницу.