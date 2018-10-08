Главный раввин России назвал ошибкой поставку Сирии С-300

08.10.2018 07:14



Главный раввин России Берл Лазар назвал ошибочным принятое Россией решение о поставке в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300, пишет РИА Новости. По его словам, данные действия российской стороны внесут еще больше напряжения и проблем в регион, а также будут способствовать усилению конфликтной ситуации в Сирии.