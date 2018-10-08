Главный раввин России назвал ошибкой поставку Сирии С-300
08.10.2018 07:14
Главный раввин России Берл Лазар назвал ошибочным принятое Россией решение о поставке в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300, пишет РИА Новости. По его словам, данные действия российской стороны внесут еще больше напряжения и проблем в регион, а также будут способствовать усилению конфликтной ситуации в Сирии.
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Все уже сыты по горло этой лукавой пейсато-звёзднополосатой софистикой. С-300 это ошибка а гибель 15 наших парней - это в порядке вещей, да, пархатый? Всё что проблема для )!(ыD0-пиндосов то польза для Человечества.