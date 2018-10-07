Кондолиза Райс нашла способ "сдержать" Россию

07.10.2018 09:28



Россия переступила все возможные границы и ее необходимо "сдерживать". С таким заявлением выступила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, пишет РИА Новости. Так она прокомментировала причастность Москвы к отравлению Скрипалей и агрессивное поведение России в отношении Украины. По ее словам для "сдерживания" России необходимо продолжать усилия по вооружению армии Украины, размещению контингента НАТО в странах Прибалтики и Польше, а также не отменять те санкционные ограничения, которые наложили на Россию США и их европейские союзники.