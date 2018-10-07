Президенту России исполнилось 66

07.10.2018 09:12



Сегодня, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполнилось 66 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал с кем глава государства отпразднует это событие, пишет РБК. Так, по его словам, традиционно, Владимир Путин проведет этот день со своей семьей, близкими и друзьями. Как стало известно, на день рождения к президенту России вылетел бывший глава Италии Сильвио Берлускони. Он опубликовал эту информацию у себя в Facebook.