СК прокомментировал информацию об убийстве пилота вертолета Карапетяна

07.10.2018 08:58



Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко опровергла сообщения об огнестрельном ранении пилота вертолета, в котором погиб заместитель Генерального прокурора России Саак Карапетян, пишет РИА Новости. По ее словам, данная информация, которая была распространена некоторыми СМИ, не соответствует действительности. Петренко подчеркнула, что специалисты не обнаружили на телах погибших во время трагедии ранений, полученных от огнестрельного оружия.