Против экс главы фонда "Доктора Лизы" заведено уголовное дело

05.10.2018 22:47



В пресс-службе Следственного комитета РФ подтвердили информацию о том, что в отношении экс главы фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ксении Соколовой заведено уголовное дело в связи со злоупотреблением полномочиями руководителя организации в части распоряжения денежными средствами Фонда, пишет Интерфакс. Уголовное дело возбуждено 1 августа 2018 года. В настоящее время по данному делу ведется предварительное следствие.