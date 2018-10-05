Минздрав хочет запретить рекламу леденцов от боли в горле

05.10.2018 21:58



Министерство здравоохранения России выступило с инициативой о запрещении леденцов от боли в горле. Речь идет о противомикробных препаратах. Их рекламу планируется запретить на период 2019-2020 гг, пишет РБК. Данная инициатива выдвигается Минздравом в рамках борьбы с увеличивающейся устойчивостью микроорганизмов к противомикробным препаратам, в том числе и из-за того, что граждане России употребляют данную категорию лекарственных средств без назначения врача и, зачастую, без особой необходимости.