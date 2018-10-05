Главы России и Египта обсудят возобновление авиасообщения

05.10.2018 21:21



Во время предстоящей встречи президентов России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси, которая состоится в Москве в середине текущего месяца, лидеры двух стран, помимо прочих вопросов, планируют обсудить тему возобновления авиаперевозок на курорты Египта, пишет РИА Новости. Как сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, возобновление полетов произойдет "чем быстрее, тем лучше" при условии, что специалисты успеют подготовить ко встречи двух лидеров соответствующее решение.