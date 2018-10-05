Кабмин поддержал пакет законопроектов о налоге для самозанятых

05.10.2018 19:52



Правительство России поддержало предложенный депутатами законопроект о налогообложении самозанятых граждан России, сообщают Вести.

В пресс-службе кабинета министров заявили, что цель законопроекта, в первую очередь, стимулирование населения на занятие предпринимательством, а именно предпринимательством в сфере малого и среднего бизнеса. При этом правительство вынесло на обсуждение, в бюджет какого субъекта РФ будут направляться налоговые отчисления, если гражданин проживает в одном регионе, а занимается предпринимательской деятельностью в другом.

Самозанятый – это гражданин, не имеющий работодателя и занимающийся продажей услуг или товаров, которые он сам создал, без посредников. Существует ограничение по обороту для таких граждан: порядка 200 тысяч рублей в месяц или до 2,4 миллиона рублей в год. Больше этого значения — это уже индивидуальный предприниматель.