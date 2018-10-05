Выявлен канал нелегальных поставок американских окорочков в Россию

05.10.2018 19:21



Был обнаружен канал нелегального ввоза «ножек буша» в Россию. Куриные полуфабрикаты направлялись из Литвы через границу Белоруссии в Казахстан, а уже оттуда небольшими партиями, без соответствующих документов переправлялась в Россию, сообщают Вести.Импорт американской мясной продукции в Россию были запрещен в 2014 году. Возглавляющий ведомство Сергей Данкверт сообщил, что ножки переправлялись из Прибалтики и дальше пересекали белорусско-российскую границу.

"Благо, что у нас в Смоленске есть возможность досмотреть", — сообщил Сергей Данкверт.

В конце сентября на ж/д станции в Смоленской области были найдены порядка 39 транспортных контейнеров с мясными полуфабрикатами, направлявшимися в Казахстан из Литвы. Груз весом 1,044 тысячи тонн, имел на себе маркировку организаций Mountaire Farms Inc и Pilgrims Pride. Данные компании имеют Американское происхождение. Запрещённые к ввозу в Россию «ножки буша» , предположительно, продавали в Омской, Новосибирской и Оренбургской областях.