Синоптики опровергли сообщения о первом снеге в Москве

05.10.2018 18:37



Данные о осадках в виде снега ночью на 5 октября в Москве являются слухами, метеостанции не подтверждают данную информацию, сообщает РБК.

В заявлении на интернет-ресурсе «Фобоса» сообщается, что «похожие осадки в виде небольшого колличества снега, не образующего целостного снежного покрова, были запечатлены», но не Московскими метеостанциями, а метеостанциями близлежащих региональных городов.

Однако,по сообщениям пользователей социальных сетей, в отдельных районах Московской области первый снег все же незначительно, но был замечен, и они подтверждают свою информацию видео и фото кадрами.



Незадолго специалисты центра заявили, что в ночь на 5 октября в Центр России с севера будет двигаться холодный полярный воздух и при этом может полететь первый снег. «Речь не идет о серьезных объемах снега, а всего лишь о том, что с неба кое-где могут срываться незначительные осадки в виде небольших снежных хлопьев», — отметили тогда специалисты.